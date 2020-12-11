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В Отечественной войне сражались 27 журналистов, один из них погиб, двое получили ранения

В Отечественной войне сражались 27 журналистов, один из них погиб, двое получили ранения 5 октября погиб журналист Давуд Гурбанов
Карабах
11 декабря 2020 г. 11:19
В Отечественной войне сражались 27 журналистов, один из них погиб, двое получили ранения
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Подготовлен список журналистов, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, заместитель председателя Совета прессы, председатель Профсоюза журналистов Мушвиг Алескерли отметил, что обе структуры, которые он представляет, с самого начала Отечественной войны осуществляли мониторинг деятельности представителей СМИ.

По словам М.Алескерли, журналисты не только освещали боевые действия, но и сами участвовали в них.

"Примерно 27 журналистов были отправлены на фронт. Из них двое получили ранения. 5 октября погиб журналист Давуд Гурбанов, некогда работавший монтажером на ATV. Пока мы не разглашаем имена отправленных на фронт наших коллег-журналистов. После их возвращения будет предоставлена подробная информация", - отметил М.Алескерли.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində 27 jurnalist döyüşüb, 1 nəfər şəhid olub, 2-si yaralanıb

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