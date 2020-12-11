В Отечественной войне сражались 27 журналистов, один из них погиб, двое получили ранения

5 октября погиб журналист Давуд Гурбанов

Подготовлен список журналистов, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, заместитель председателя Совета прессы, председатель Профсоюза журналистов Мушвиг Алескерли отметил, что обе структуры, которые он представляет, с самого начала Отечественной войны осуществляли мониторинг деятельности представителей СМИ.

По словам М.Алескерли, журналисты не только освещали боевые действия, но и сами участвовали в них.

"Примерно 27 журналистов были отправлены на фронт. Из них двое получили ранения. 5 октября погиб журналист Давуд Гурбанов, некогда работавший монтажером на ATV. Пока мы не разглашаем имена отправленных на фронт наших коллег-журналистов. После их возвращения будет предоставлена подробная информация", - отметил М.Алескерли.