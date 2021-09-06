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В Лачинском районе начались совместные азербайджано-турецкие учения

В Лачинском районе начались совместные азербайджано-турецкие учения В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.
Карабах
6 сентября 2021 г. 17:37
В Лачинском районе начались совместные азербайджано-турецкие учения
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В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.

Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimi başlayıb

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