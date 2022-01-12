В Кюрдамире состоялось открытие родника в честь шехидов Отечественной войны

В Кюрдамире состоялось открытие родника в честь шехидов Отечественной войны - Имамвердиева Эльнура Вафадар оглу, Алиева Зиядхана Ибрагим оглу и Эйвазова Абдулгасана Балаш оглу.

В Кюрдамире состоялось открытие родника в честь шехидов Отечественной войны - Имамвердиева Эльнура Вафадар оглу, Алиева Зиядхана Ибрагим оглу и Эйвазова Абдулгасана Балаш оглу.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, по инициативе и при организационной поддержке руководства средней школы села Гушлар Кюрдамирского района родник был открыт перед сельской школой.

На мероприятии выступили представители общественности района, члены семей шехидов, школьники и ветераны. Были продекларированы стихи и исполнены различные композиции на патриотическую тему.

Шехид Эльнур Вафадар оглу Имамвердиев родился в 2001 году в селе Джарлы Кюрдамирского района. После окончания средней школы в 2019 году был призван на срочную действительную военную службу.

В ходе Отечественной войны Э.Имамвердиев участвовал в тяжелых боях на Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском направлениях. Он проявил большое мужество в освобождении наших территорий от оккупации, уничтожении живой силы и техники противника. Распоряжением главы государства Э.Имамвердиев посмертно был награжден медалями ”За Родину“ и ”За освобождение Джебраила".

Шехид Зиядхан Ибрагим оглу Алиев родился в 1997 году в селе Джарлы Кюрдамирского района. Семья Зиядхана из Джебраильского района, в 1993 году после оккупации Джебраильского района они поселились в Кюрдамирском районе. Зиядхан до 9-го класса учился в средней школе села Джарлы, а с X по XI класс - в действующей в Сумгайыте средней школе села Фарзан Губадлинского района.

В 2014 году после окончания средней школы поступил в Азербайджанский технический университет. После окончания университета в октябре 2019 года Зиядхан был призван на действительную военную службу.

Зиядхан три месяца проходил курсы военной медицины. За пять дней до возвращения Зиядхана из армии началась Отечественная война. Он спасал раненых бойцов, участвовавших в боях за освобождение Суговушана. Зиядхан погиб 1 октября при спасении раненых солдат в Суговушане.

Он похоронен в Аллее шехидов в Кюрдамире. Зиядхан Алиев посмертно награжден медалями ”За Родину”, ”За освобождение Суговушана“ и ”Отважный боец".

Шехид Абдулгасан Балаш оглу Эйвазов родился в 1996 году в селе Моллакенд Кюрдамирского района. Когда Абдулгасану было 9 месяцев, его семья переехала в Баку. После окончания средней школы в октябре 2014 года был призван на действительную военную службу.

А.Эйвазов героически сражался в апрельских боях 2016 года и был награжден почетной грамотой.

21 сентября 2020 года, когда в стране была объявлена частичная военная мобилизация, он принимал участие в военных учениях.

Абдулгасан героически погиб в боях за Физулинский район.

Он был похоронен 30 октября 2020 года в Аллее шехидов в Сураханском районе. Распоряжением главы государства Эйвазов Абдулгасан Балаш оглу посмертно награжден медалями ”За Родину” и ”За освобождение Джебраила".