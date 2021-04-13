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В Губадлы в реки выпущены мальки форели

В Губадлы в реки выпущены мальки форели В ходе визита на участке, где пересекаются реки Баргюшад и Хакари в реки были выпущены мальки форели
Карабах
13 апреля 2021 г. 15:14
В Губадлы в реки выпущены мальки форели

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана организовало медиатур в освобожденный от оккупации Губадлинский район.

Как передает командированный в Губадлы сотрудник Report, в ходе визита на участке, где пересекаются реки Баргюшад и Хакари в реки были выпущены мальки форели.

Замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев сказал журналистам, что в бассейн рек выпущены 1 000 мальков весом 30-50 г: "Золотистая крапчатая форель соответствует местному пресному водному бассейну, вследствие чего планируется запуск именно этих рыб. Отмечу также, что золотая крапчатая форель включена в "Красную книгу" Азербайджана. Этот процесс окажет положительное влияние на естественное восстановление, увлечение поголовья данного вида рыбы в реках, находящихся на освобожденных от оккупации территориях.

Также отмечу, что высокий уровень воды в реках Баргюшад и Хакари – фактор, который положительно скажется на широком распространении рыб в данных реках".

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Версия на азербайджанском языке Qubadlıda çaylara farel balıqları buraxılıb

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