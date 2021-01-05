В этом месяце миссия ICESCO прибудет в Азербайджан

"Они должны осуществить миссию в связи с уничтожением армянами мусульманских памятников и отразить эти факты в своем отчете"

"По нашему приглашению в январе миссия ICESCO прибудет в Азербайджан, состоятся встречи. Я считаю, что они должны поехать и на освобожденные земли. После этого должна прибыть группа экспертов. Они должны осуществить миссию в связи с уничтожением армянами мусульманских памятников и отразить эти факты в своем отчете. Конечно, создадим максимальную возможность при условии соблюдения всех мер безопасности. Потому что на этих территориях еще достаточно много мин, и меры безопасности в обязательном порядке должны быть обеспечены".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил 5 января, принимая в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением министром культуры.