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В этом месяце миссия ICESCO прибудет в Азербайджан

В этом месяце миссия ICESCO прибудет в Азербайджан "Они должны осуществить миссию в связи с уничтожением армянами мусульманских памятников и отразить эти факты в своем отчете"
Карабах
5 января 2021 г. 16:55
В этом месяце миссия ICESCO прибудет в Азербайджан

"По нашему приглашению в январе миссия ICESCO прибудет в Азербайджан, состоятся встречи. Я считаю, что они должны поехать и на освобожденные земли. После этого должна прибыть группа экспертов. Они должны осуществить миссию в связи с уничтожением армянами мусульманских памятников и отразить эти факты в своем отчете. Конечно, создадим максимальную возможность при условии соблюдения всех мер безопасности. Потому что на этих территориях еще достаточно много мин, и меры безопасности в обязательном порядке должны быть обеспечены".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил 5 января, принимая в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением министром культуры.

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Версия на английском языке ICESCO mission to visit Azerbaijan this month
Версия на азербайджанском языке Bu ay ICESCO-nun missiyası Azərbaycana gələcək

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