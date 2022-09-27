В Джалилабаде отметили День памяти

В Джалилабадском районе прошло мероприятие в связи с 27 сентября - Днем памяти.

В Джалилабадском районе прошло мероприятие в связи с 27 сентября - Днем памяти.

Как сообщает муганское бюро Report, в поминальном мероприятии приняли участие официальные лица района, члены семей шехидов, ветераны, участники войны, представители правоохранительных органов, религиозные деятели.

Участники мероприятия посетили Аллею шехидов и мемориальный комплекс в память о военнослужащих, погибших в Отечественной войне, и возложили цветы к могилам шехидов.

Память военнослужащих, погибших при защите территориальной целостности, независимости, защите конституционного строя Азербайджанской Республики, была почтена минутой молчания.

В городе Джалилабад на проспекте Гейдара Алиева была проведена акция по посадке деревьев в дань уважения к памяти шехидов Отечественной войны.