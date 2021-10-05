В Билясуваре состоялось открытие мемориального комплекса Герою Отечественной войны

Состоялась годовщина со дня смерти Героя Отечественной войны капитана Джавида Махмудова.

Состоялась годовщина со дня смерти Героя Отечественной войны капитана Джавида Махмудова.

По данным муганского бюро Report, по этому случаю в его отцовском доме прошла поминальная церемония.

В церемонии приняли участие глава ИВ Билясуварского района Фаиг Гурбатов, депутат Бахруз Магеррамов, военнослужащие, ветераны, жители села, школьники и родственники шехида. По случаю годовщины со дня смерти шехида состоялось открытие мемориальной доски на стене дома, где жил Дж.Махмудов, а также мемориального комплекса.

Махмудов Джавид Хилал оглу родился 6 февраля 1989 года в селе Ашагы Джурали Билясуварского района.

Военное образование Джавид Махмудов начал получать в 2006 году, в 2010-2011 годах прошел курс командира мотострелкового взвода в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Он занимал ряд должностей в военных частях Дашкесанского, Товузского, Гёйгёльского районов, с 2020 года занимал должность командира батальона в N-ской воинской части, расположенной в поселке Пиракюшкюль.

Джавид Махмудов участвовал в боях с первых дней начала Отечественной войны. Отважный офицер принимал активное участие в ряде успешных операций. В октябре он проявил мужество в боях за освобождение Физули. Спасая наших солдат от осады, он погиб, устанавливая Знамя Победы.

Офицер был похоронен 5 октября на кладбище села Ашагы Джурали в Билясуваре.

Джавид Махмудов посмертно награжден Верховным главнокомандующим почетным званием “Герой Отечественной войны”, медалями “За Родину” и “За освобождение Джебраила".