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В Билясуваре состоялось открытие мемориального комплекса Герою Отечественной войны

В Билясуваре состоялось открытие мемориального комплекса Герою Отечественной войны Состоялась годовщина со дня смерти Героя Отечественной войны капитана Джавида Махмудова.
Карабах
5 октября 2021 г. 16:40
В Билясуваре состоялось открытие мемориального комплекса Герою Отечественной войны

Состоялась годовщина со дня смерти Героя Отечественной войны капитана Джавида Махмудова.

По данным муганского бюро Report, по этому случаю в его отцовском доме прошла поминальная церемония.

В церемонии приняли участие глава ИВ Билясуварского района Фаиг Гурбатов, депутат Бахруз Магеррамов, военнослужащие, ветераны, жители села, школьники и родственники шехида. По случаю годовщины со дня смерти шехида состоялось открытие мемориальной доски на стене дома, где жил Дж.Махмудов, а также мемориального комплекса.

Махмудов Джавид Хилал оглу родился 6 февраля 1989 года в селе Ашагы Джурали Билясуварского района. 

Военное образование Джавид Махмудов начал получать в 2006 году, в 2010-2011 годах прошел курс командира мотострелкового взвода в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Он занимал ряд должностей в военных частях Дашкесанского, Товузского, Гёйгёльского районов, с 2020 года занимал должность командира батальона в N-ской воинской части, расположенной в поселке Пиракюшкюль.

Джавид Махмудов участвовал в боях с первых дней начала Отечественной войны. Отважный офицер принимал активное участие в ряде успешных операций. В октябре он проявил мужество в боях за освобождение Физули. Спасая наших солдат от осады, он погиб, устанавливая Знамя Победы.

Офицер был похоронен 5 октября на кладбище села Ашагы Джурали в Билясуваре.

Джавид Махмудов посмертно награжден Верховным главнокомандующим почетным званием “Герой Отечественной войны”, медалями “За Родину” и “За освобождение Джебраила". 

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda Vətən Müharibəsi Qəhrəmanının Xatirə Kompleksinin açılışı olub 

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