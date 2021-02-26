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В Азербайджанской Армии проведены мероприятия в связи с Ходжалинским геноцидом

В Азербайджанской Армии проведены мероприятия в связи с Ходжалинским геноцидом В рамках мероприятий военнослужащие посетили памятники, воздвигнутые в память о жертвах Ходжалинского геноцида
Карабах
26 февраля 2021 г. 14:35
В Азербайджанской Армии проведены мероприятия в связи с Ходжалинским геноцидом

В связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида проведен ряд мероприятий в Отдельной общевойсковой армии, Военно-воздушных силах, Военно-морских силах, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий военнослужащие посетили памятники, воздвигнутые в память о жертвах Ходжалинского геноцида, ознакомились с книжными и фотовыставками, выставками картин, личному составу были представлены литературно-художественные композиции, художественные и документальные фильмы, посвященные трагедии, а также организованы встречи передвижных агитационных групп с личным составом воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army holds events on 29th anniversary of Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan Ordusunda tədbirlər keçirilib

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