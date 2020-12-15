МО РФ: В Азербайджан переданы 12 пленных

В результате достигнутых договоренностей Азербайджану возвращены 12 военнопленных.

В результате достигнутых договоренностей Азербайджану возвращены 12 военнопленных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В течение двух недель командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Р. У. Мурадов вел интенсивные переговоры с представителями азербайджанской и армянской сторон об обмене пленными по принципу "всех на всех". В результате достигнутых договоренностей, 14 декабря обмен военнопленными состоялся. Лично командующий российскими миротворческими силами передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне - 44 человека", - сообщил Конашенков.

Он отметил, что командующий российским миротворческим контингентом доставил их домой в Баку и в Ереван соответственно на самолете ВКС России.