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МО РФ: В Азербайджан переданы 12 пленных

МО РФ: В Азербайджан переданы 12 пленных В результате достигнутых договоренностей Азербайджану возвращены 12 военнопленных.
Карабах
15 декабря 2020 г. 01:01
МО РФ: В Азербайджан переданы 12 пленных

В результате достигнутых договоренностей Азербайджану возвращены 12 военнопленных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В течение двух недель командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Р. У. Мурадов вел интенсивные переговоры с представителями азербайджанской и армянской сторон об обмене пленными по принципу "всех на всех". В результате достигнутых договоренностей, 14 декабря обмен военнопленными состоялся. Лично командующий российскими миротворческими силами передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне - 44 человека", - сообщил Конашенков.

Он отметил, что командующий российским миротворческим контингентом доставил их домой в Баку и в Ереван соответственно на самолете ВКС России.

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Версия на азербайджанском языке Rüstəm Muradov: “Azərbaycana 12 nəfər təhvil verilib”

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