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В Анкаре прошло мероприятие по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида

В Анкаре прошло мероприятие по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида В Анкарском университете Турции прошло мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида
Карабах
23 февраля 2021 г. 10:59
В Анкаре прошло мероприятие по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида
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В Анкарском университете Турции прошло мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в церемонии поминания приняли участие министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев и посол в Турции Хазар Ибрагим.

“Вместе с послом Азербайджана в Турции мы приняли участие в мероприятии в Анкарском университете, посвященном очередной годовщине Ходжалинского геноцида, пронаблюдали за презентацией профессора, доктора юридических наук Джавида Абдуллазаде на тему "Академический взгляд на Ходжалы", - написал на странице в Twitter министр образования.

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Версия на азербайджанском языке Ankarada Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr olunan tədbir keçirilib

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