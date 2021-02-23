В Анкаре прошло мероприятие по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида

В Анкарском университете Турции прошло мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Анкарском университете Турции прошло мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в церемонии поминания приняли участие министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев и посол в Турции Хазар Ибрагим.

“Вместе с послом Азербайджана в Турции мы приняли участие в мероприятии в Анкарском университете, посвященном очередной годовщине Ходжалинского геноцида, пронаблюдали за презентацией профессора, доктора юридических наук Джавида Абдуллазаде на тему "Академический взгляд на Ходжалы", - написал на странице в Twitter министр образования.