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В Агдаме начались совместные учения азербайджанских и российских саперов

В Агдаме начались совместные учения азербайджанских и российских саперов Учения продлятся 45 дней
Карабах
5 января 2021 г. 14:33
В Агдаме начались совместные учения азербайджанских и российских саперов
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Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России (МЧС России) начали совместные подготовительные курсы в Агдаме.

По данным Карабахского центра Report, учения продлятся 45 дней.

Участники тренинга освоят рельеф местности, подлежащий разминированию, ознакомятся с принципом работы робота для разминирования и другого технического оборудования. При этом российские саперы будут проинформированы о преимуществах установок и технических средств, используемых для разминирования территорий.

Начальник Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" генерал-майор Анатолий Саввин сообщил, что накануне особая группа МЧС России по очистке от мин и НРБ прибыла на территории, переданные согласно трёхстороннему соглашению азербайджанской стороне.

По его словам, задачей миссии является проведение работ по очистке территорий от неразорвавшихся снарядов: "Группировка состоит из 20 человек личного состава. На вооружении группировки находится все необходимое техническое снаряжение для разминирования территорий".

А.Саввин отметил, что личный состав прибыл в Азербайджан приблизительно на 3 месяца: "Если будет необходимость и будет принято решение, будем продлевать".

Группа российских саперов прибыла в нашу страну 4 января 2021 года с целью разминирования освобожденных территорий Азербайджана. Группа, в состав которой входят 20 профессиональных специалистов, оснащена самой современной техникой и оборудованием. Также в распоряжении группы есть одна специально обученная собака-сапер.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Russian mine detectors begin joint training in Agdam
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda Azərbaycan və Rusiya minaaxtaranlarının birgə təlimi başlayıb

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