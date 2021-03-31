Умер армянский генерал – ходжалинский палач

Он также руководил операцией по оккупации Шуши в мае 1992 года

Умер экс-заместитель министра обороты Армении, организатор Ходжалинского геноцида и один из руководивших оккупацией азербайджанских территорий армянских палачей генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом сообщил его сослуживец полковник Ара Мурадян.

Он умер в возрасте 82 лет.

Несмотря на слухи о госпитализации А.Тер-Тадевосяна, о диагнозе информации не предоставляли.

А.Тер-Тадевосян был одним из основных организаторов Ходжалинского геноцида.

Он также руководил операцией по оккупации Шуши в мае 1992 года.