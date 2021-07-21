Украинский военный эксперт: Азербайджан освободил свои земли от оккупации

«Азербайджанцы 30 лет ждали освобождения своей территории. Ни на секунду они не забывали, что у них есть оккупированные земли».

"Азербайджанцы 30 лет ждали освобождения своей территории. Ни на секунду они не забывали, что у них есть оккупированные земли".

Как сообщает Report, такие мысли в эфире популярного украинского онлайн-канала "Знай 24" озвучил украинский военный эксперт Юрий Кочевенко.

По его словам, именно силы нации, его концентрация, внимание, усилия и желание были направлены на то, чтобы эти земли вернуть, освободить: "В конце концов им это удалось. Они были готовы силами своей армии вернуть земли. Азербайджанцы не теряли время. Для нас очень важен опыт их войны".

Чичек Мамедова