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Украинский военный эксперт: Азербайджан освободил свои земли от оккупации

Украинский военный эксперт: Азербайджан освободил свои земли от оккупации «Азербайджанцы 30 лет ждали освобождения своей территории. Ни на секунду они не забывали, что у них есть оккупированные земли».
Карабах
21 июля 2021 г. 17:20
Украинский военный эксперт: Азербайджан освободил свои земли от оккупации
Юрий Кочевенко

"Азербайджанцы 30 лет ждали освобождения своей территории. Ни на секунду они не забывали, что у них есть оккупированные земли".

Как сообщает Report, такие мысли в эфире популярного украинского онлайн-канала "Знай 24" озвучил украинский военный эксперт Юрий Кочевенко.

По его словам, именно силы нации, его концентрация, внимание, усилия и желание были направлены на то, чтобы эти земли вернуть, освободить: "В конце концов им это удалось. Они были готовы силами своей армии вернуть земли. Азербайджанцы не теряли время. Для нас очень важен опыт их войны".

Чичек Мамедова

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Версия на английском языке Ukrainian military expert talks Azerbaijan's liberation of its lands

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