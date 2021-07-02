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Украина готова организовать для курсантов из Азербайджана спецкурс по разминированию – ЭКСКЛЮЗИВ

Украина готова организовать для курсантов из Азербайджана спецкурс по разминированию – ЭКСКЛЮЗИВ Украина собирается провести международную конференцию по выявлению лучших технологий разминирования в мире.
Карабах
2 июля 2021 г. 16:29
Украина готова организовать для курсантов из Азербайджана спецкурс по разминированию – ЭКСКЛЮЗИВ
Алексей Резников

Украина собирается провести международную конференцию по выявлению лучших технологий разминирования в мире.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Предварительно я это проговаривал в Брюсселе во время своей недавней поездки. Они готовы поддержать, их эта тема очень беспокоит. Мы обязательно пригласим азербайджанскую сторону тоже участвовать в этой конференции для того, чтобы мы могли максимально перенять весь мировой лучший опыт для проведения гуманитарного разминирования. Без этого невозможно строить новые города, аэропорты; крестьянин, фермер не сможет обрабатывать свою землю", - заявил А. Резников.

По его словам, с коллегами из Национального агентства по разминированию Азербайджана обсуждался запрос на подготовку саперов в украинских центрах: "Я пообщался с нашей службой чрезвычайных ситуаций, они не могут делегировать инструкторов в Азербайджан, потому что они заняты здесь в Украине, где тоже самый высокий уровень минного загрязнения территорий. Но если азербайджанские курсанты готовы приехать, то для них мы готовы организовать спецкурс подготовки навыков саперов и обучение собак. Потому что, такой опыт у нас есть. Эта один из видов помощи, который абсолютно реалистичен. Я уверен, что очень быстро такой же опыт и такая же экспертиза появится у азербайджанской стороны, потому что вы уже этим занимаетесь".

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