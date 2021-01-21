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Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня

Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня "Россия может быть удовлетворена тем, что вернулась в качестве решающего игрока на Южном Кавказе"
Карабах
21 января 2021 г. 16:38
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
Удо Штайнбах

"Опыт последних 30 лет показал, что обе стороны, похоже, не могут дипломатическим путем прийти к решению нагорно-карабахского конфликта".

Об этом Report заявил авторитетный немецкий эксперт по Ближнему Востоку, профессор-исламовед Удо Штайнбах, комментируя итоги 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном.

"С другой стороны, международное сообщество показало, что у него есть собственная повестка дня, если она вообще есть. ЕС не чувствовал необходимости выступать посредником; очевидно, что он считает конфликт маргинальным с точки зрения своих интересов. США делают упор на Грузию, чтобы склонить страну к антироссийской позиции. И Россия может быть удовлетворена тем, что вернулась в качестве решающего игрока на Южном Кавказе. Тем не менее Москву смущает демократическая повестка премьер-министра Армении Пашиняна", - заявил У. Штайнбах.

Он отметил, что возвращение вынужденных переселенцев на их родные земли, которые они покинули 30 лет назад, и восстановление разрушенной инфстраструктуры на освобожденнных территориях - достаточно дорогостоящее дело, которое потребует больших вложений и инвестиций.

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Версия на английском языке Steinbach: During Karabakh war, int'l community showed it has its own agenda

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