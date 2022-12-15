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Ученый-геолог: В Азербайджане золото самой высокой пробы находится в месторождении Гызылбулаг

Ученый-геолог: В Азербайджане золото самой высокой пробы находится в месторождении Гызылбулаг "В Азербайджне золото самой высокой пробы находится в месторождении Гызылбулаг. Медно-колчеданное золоторудное месторождение Азербайджана было одним из самых продуктивных. Я сам лично работал там".
Карабах
15 декабря 2022 г. 12:58
Ученый-геолог: В Азербайджане золото самой высокой пробы находится в месторождении Гызылбулаг

"В Азербайджне золото самой высокой пробы находится в месторождении Гызылбулаг. Медно-колчеданное золоторудное месторождение Азербайджана было одним из самых продуктивных. Я сам лично работал там".

Об этом, освещающему акцию на дороге Шуша-Ханкенди, сотруднику Report заявил участник акции, доцент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, ученый-геолог Гамет Гусейнов.

"Гызылбулаг занимает своеобразное место среди азербайджанских месторождений. Зачем мы должны терять такие месторождения?! В стране золото самой высокой пробы находится в месторождении Гызылбулаг. Там находятся залежи золота 870-й пробы", - подчеркнул ученый.

Он отметил, что до эксплуатации этого месторождения (до оккупации) там велась серьезная работа:

"До оккупации мы рассчитали его ресурсы и направили в Министерство геологии СССР на утверждение. Мы должны были приступить к эксплуатации, но из-за оккупации не смогли".

Г.Гусейнов отметил, что за прошедшие 30 лет армяне разграбили полезные ископаемые Азербайджана: "Цель нашего нахождения здесь - потребовать свои права. Месторождение Гызылбулаг эксплуатировала зарубежная компания, вынесла золото тоннами. Мы подсчитаем это и обратимся в суд. Мы обратимся в международный арбитражный суд, чтобы в госбюджет Азербайджана возместили деньга за унесенное золото, серебро, медь".

"Мы здесь требуем свои права и ничего более. Мы просто хотим разрешения провести там мониторинг, посмотреть в каком состоянии находится наше месторождение", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Geoloq-alim: “Ölkədə əyarı ən yüksək olan məhsul Qızılbulaq yatağındadır”

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