Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху проведет очередную встречу в октябре

Трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров по Карабаху проведет очередную встречу в октябре.

Трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров по Карабаху проведет очередную встречу в октябре.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству "Анадолу".

"Мы провели трехстороннюю встречу один раз. В начале года, в январе в Москве прошла трехсторонняя встреча. На этой встрече обсуждались вопросы, связанные с послевоенным периодом, ведь с момента окончания войны к тому времени прошло всего 2 месяца. После этого трехсторонней встречи на уровне президентов не было. Однако была сформирована рабочая группа на уровне вице-премьеров. В этой группе велась работа по открытию Зангезурского коридора, но в начале июня Армения прекратила свое участие в этой группе в связи с выборами. Выборы прошли там в июне, и в середине августа эта группа провела очередную встречу. Они встретятся вновь в следующем месяце", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что эта группа – "важный формат, поскольку хоть и нет результата, но существует контакт": "Контакт – необходимый инструмент в данной ситуации, и многие вопросы могут быть решены с помощью этих контактов. Мы начали в Азербайджане масштабные работы по созданию Зангезурского коридора. В Зангилане строятся железная дорога и шоссе, возводятся аэропорты. Думаю, что мы закончим работы на своей территории в течение двух лет, потому что объем работ здесь очень большой. Протяженность железной и автомобильной дороги на территории Армении составляет 40 километров. Это может занять 1–1,5 года. Мы этого ждем".