Президент: Страны-сопредседатели Минской группы предпочли политику "ни войны, ни мира""

"Если бы Минская группа в свое время оказала серьезное давление на Ереван, то конечно, Армения была бы вынуждена покинуть оккупированные территории. В таком случае не было бы необходимости в войне. Но они не оказали подобного давления".

"Если бы Минская группа в свое время оказала серьезное давление на Ереван, то конечно, Армения была бы вынуждена покинуть оккупированные территории. В таком случае не было бы необходимости в войне. Но они не оказали подобного давления".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству "Анадолу".

"Три государства-сопредседателя Минской группы являются также постоянными членами Совета Безопасности ООН и входят в число самых сильных держав мира. Разве у них не было политического веса и политических инструментов, чтобы дать Армении серьезные месседжы? Они просто предпочли политику "ни войны, ни мира", - заявил глава государства.

По его словам, он неоднократно обращался к сопредседателям Минской группы и другим крупным государствам с призывом введения санкций против Армении: "Это также могло предотвратить войну. То есть, мы использовали все варианты, чтобы решить конфликт мирным путем - без войны и кровопролития. Вместе с тем я неоднократно говорил, что мы не смиримся с ситуацией, освободим свои земли любой ценой. Мы просто предоставляли шанс [армянской стороне]".

"Что касается сегодняшнего дня, то можно сказать, что мы не видим активности Минской группы. В период переговорного процесса они приезжали, выступали с инициативами, определяли повестку диалога на уровне президентов, предлагали темы для обсуждений, обе стороны на основе консенсуса вели переговоры по этим вопросам. Сегодня же, несмотря на то, что с окончания войны прошел год, от них нет никаких предложений.

Они приезжали в Азербайджан один раз, и я им сказал, чтобы они выступили с предложениями. Мы решили этот вопрос. Нагорно-карабахский конфликт завершен", - заявил президент Ильхам Алиев.