Тейс: Международное сообщество должно осудить армянские провокации

Международное сообщество должно осудить армянские провокации на госгранице c Азербайджаном.
Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.
"Армения нарушает международные нормы регионального мирного сосуществования и экономического прогресса. Масштабные вооруженные провокации, совершаемые вооруженными силами Армении, происходят в то время, когда Вашингтон потерял влияние на международной арене и американское общество охватил многогранный экономический кризис",- заявил эксперт.
По его словам, лидеры Европейского союза и США должны осудить эти вооруженные провокации.
"Немедленные действия НАТО, Европарламента, Вашингтона и Берлина должны осудить армянский режим и призвать к прекращению огня. Уверен, что подобные наступательные провокации со стороны армян могут продолжится и в будущем, если Вашингтон и Брюссель не станут более активными в регионе",- отметил он.
16 ноября в результате провокаций Армении на государственной границе погибли семь военнослужащих азербайджанской армии, еще 10 получили ранения.