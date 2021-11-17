Тейс: Международное сообщество должно осудить армянские провокации

Международное сообщество должно осудить армянские провокации на госгранице c Азербайджаном.

Международное сообщество должно осудить армянские провокации на госгранице c Азербайджаном.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

"Армения нарушает международные нормы регионального мирного сосуществования и экономического прогресса. Масштабные вооруженные провокации, совершаемые вооруженными силами Армении, происходят в то время, когда Вашингтон потерял влияние на международной арене и американское общество охватил многогранный экономический кризис",- заявил эксперт.

По его словам, лидеры Европейского союза и США должны осудить эти вооруженные провокации.

"Немедленные действия НАТО, Европарламента, Вашингтона и Берлина должны осудить армянский режим и призвать к прекращению огня. Уверен, что подобные наступательные провокации со стороны армян могут продолжится и в будущем, если Вашингтон и Брюссель не станут более активными в регионе",- отметил он.

16 ноября в результате провокаций Армении на государственной границе погибли семь военнослужащих азербайджанской армии, еще 10 получили ранения.