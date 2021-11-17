О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тейс: Международное сообщество должно осудить армянские провокации

Тейс: Международное сообщество должно осудить армянские провокации Международное сообщество должно осудить армянские провокации на госгранице c Азербайджаном.
Карабах
17 ноября 2021 г. 15:04
Тейс: Международное сообщество должно осудить армянские провокации
Питер Тейс

Международное сообщество должно осудить армянские провокации на госгранице c Азербайджаном.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

"Армения нарушает международные нормы регионального мирного сосуществования и экономического прогресса. Масштабные вооруженные провокации, совершаемые вооруженными силами Армении, происходят в то время, когда Вашингтон потерял влияние на международной арене и американское общество охватил многогранный экономический кризис",- заявил эксперт.

По его словам, лидеры Европейского союза и США должны осудить эти вооруженные провокации.

"Немедленные действия НАТО, Европарламента, Вашингтона и Берлина должны осудить армянский режим и призвать к прекращению огня. Уверен, что подобные наступательные провокации со стороны армян могут продолжится и в будущем, если Вашингтон и Брюссель не станут более активными в регионе",- отметил он.

16 ноября в результате провокаций Армении на государственной границе погибли семь военнослужащих азербайджанской армии, еще 10 получили ранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Politoloq: "Beynəlxalq birlik Ermənistanın təxribatlarını qınamalıdır"
Версия на английском языке Tase: Int’l community must denounce Armenian provocations

Экслюзивные новости

Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
17 ноября 2021 г. 15:49
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
17 ноября 2021 г. 14:04
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором еда или тепло
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором "еда или тепло"
17 ноября 2021 г. 12:07
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
17 ноября 2021 г. 09:20
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
16 ноября 2021 г. 18:16
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
16 ноября 2021 г. 17:00
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
15 ноября 2021 г. 14:58
Вице-президент BP: По бурению на Шафаг-Асиман решения пока нет
Вице-президент BP: По бурению на "Шафаг-Асиман" решения пока нет
15 ноября 2021 г. 13:51
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
Вице-президент BP: бурение скважины на SWAP идет медленно из-за сложной геологии
15 ноября 2021 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi