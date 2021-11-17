Минобороны: В боях на госгранице погибли азербайджанские военнослужащие

11:09

В ходе боевых операций, проведенных 16 ноября на государственной границе в связи с провокациями Армении, погибли семь военнослужащих азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Оборонное ведомство приводит список военнослужащих, ставших шехидами:

- лейтенант Нифталиев Умуд Орудж оглу;

- прапорщик Джаббаров Орхан Хатам оглу;

- военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Алиев Натиг Юсиф оглу;

- солдат Агаев Эльчин Марифат оглу;

- солдат Ализаде Эльмин Самир оглу;

- солдат Алиев Эльчин Рамиль оглу;

- солдат Халилов Мурад Галиб оглу.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным погибших военнослужащих.

10 азербайджанских военнослужащих получили ранения в боях.