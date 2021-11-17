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Минобороны: В боях на госгранице погибли азербайджанские военнослужащие

Минобороны: В боях на госгранице погибли азербайджанские военнослужащие 11:09
Армия
17 ноября 2021 г. 11:19
Минобороны: В боях на госгранице погибли азербайджанские военнослужащие

В ходе боевых операций, проведенных 16 ноября на государственной границе в связи с провокациями Армении, погибли семь военнослужащих азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Оборонное ведомство приводит список военнослужащих, ставших шехидами:

- лейтенант Нифталиев Умуд Орудж оглу;
- прапорщик Джаббаров Орхан Хатам оглу;
- военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Алиев Натиг Юсиф оглу;
- солдат Агаев Эльчин Марифат оглу;
- солдат Ализаде Эльмин Самир оглу;
- солдат Алиев Эльчин Рамиль оглу;
- солдат Халилов Мурад Галиб оглу.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным погибших военнослужащих.
10 азербайджанских военнослужащих получили ранения в боях.

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Версия на азербайджанском языке Döyüşlərdə Azərbaycan Ordusunun 7 hərbçisi şəhid olub, 10 nəfər yaralanıb - SİYAHI

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