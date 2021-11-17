Минобороны: В боях на госгранице погибли азербайджанские военнослужащие

В ходе боевых операций, проведенных 16 ноября на государственной границе в связи с провокациями Армении, погибли семь военнослужащих азербайджанской армии.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Оборонное ведомство приводит список военнослужащих, ставших шехидами:
- лейтенант Нифталиев Умуд Орудж оглу;
- прапорщик Джаббаров Орхан Хатам оглу;
- военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Алиев Натиг Юсиф оглу;
- солдат Агаев Эльчин Марифат оглу;
- солдат Ализаде Эльмин Самир оглу;
- солдат Алиев Эльчин Рамиль оглу;
- солдат Халилов Мурад Галиб оглу.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным погибших военнослужащих.
10 азербайджанских военнослужащих получили ранения в боях.