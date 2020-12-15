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TƏBİB: Тяжелых больных много, а места в больницах ограничены

TƏBİB: Тяжелых больных много, а места в больницах ограничены "В ближайшее время будет известен вопрос выбора вакцин от COVID-19 и вакцинации людей на добровольной основе или в иной форме в зависимости от стратегии вакцинации".
Карабах
15 декабря 2020 г. 16:26
TƏBİB: Тяжелых больных много, а места в больницах ограничены

"В ближайшее время будет известен вопрос выбора вакцин от COVID-19 и вакцинации людей на добровольной основе или в иной форме в зависимости от стратегии вакцинации".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Председатель TƏBİB сказал, что вакцины будут бесплатными: "Сегодня у нас есть возможность помогать больным. Имеются определенные проблемы. Тяжелых больных много, а места в медучреждениях ограничены. Каждый должен уделять особое внимание своему здоровью".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Hazırda ağır xəstələrin sayı çoxdur, xəstəxanalarda yer isə məhduddur

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