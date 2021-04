Тарас Кузьо: Агдам - "Хиросима" Южного Кавказа

""Хиросима" Южного Кавказа: Агдам, Карабах, который был полностью разграблен, разрушен за 27 лет армянской оккупации."

Как передает Report, об этом профессор Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузьо написал на своей странице в Twitter.

"Вы не найдете ни одного окна, двери или крыши в бывшем оккупированном регионе", - отметил он.

Ранее Тарас Кузьо принял участие в конференции Университета ADA "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период" в Баку.