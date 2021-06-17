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Сулейман Шенсой: Шуша важна для всего тюркского мира

Сулейман Шенсой: Шуша важна для всего тюркского мира "Считаю, что подписанная Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом Шушинская декларация является очень важной как для двух стран, Кавказского региона, так и для всего тюркского мира. Отношения между двумя странами уже выстроены на принципах "коллектив
Карабах
17 июня 2021 г. 20:00
Сулейман Шенсой: Шуша важна для всего тюркского мира

"Считаю, что подписанная Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом Шушинская декларация является очень важной как для двух стран, Кавказского региона, так и для всего тюркского мира. Отношения между двумя странами уже выстроены на принципах "коллективной обороны", нашедших отражение в статье 5 НАТО".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Всемирного тюркского форума Сулейман Шенсой.

По его словам, Шушинская декларация представила новую модель: "Данная декларация является документом, содержащим как двусторонние, так и многосторонние месседжи. Что еще более важно, я думаю, что Тюркский совет расширит сферу своей деятельности. С другой стороны, текст декларации всеобъемлющий и составлен в такой форме, что другие государства могут с легкостью присоединиться".

С.Шенсой сказал, что Шуша важна и для Азербайджана, и для Турции, и для всего тюркского мира: "Естественно, для успешного продолжения этого процесса руководству Турции и Азербайджана следует быть очень внимательными. В частности, реализация проекта "Зангезурский коридор" является первым и самым важным экзаменом. Зангезурский коридор также является важным вопросом для региона с экономической точки зрения".

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Версия на азербайджанском языке Süleyman Şensoy: "Şuşa Bəyannaməsi çoxtərəfli mesajları olan bir sənəddir"

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