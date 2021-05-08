Столица Азербайджанской культуры, родина цветка Хары-бюльбюль - ты свободна!

Почти тридцать лет каждый из нас с нетерпением ждал освобождения Шуши

"Почти тридцать лет каждый из нас с нетерпением ждал освобождения Шуши. Наконец, дальновидная, мудрая политика Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, решимость Азербайджанской армии и кровь, пролитая шехидами, положила конец этой тоске. Наша Шуша теперь свободна. Впервые за 29 лет мы не отмечаем 8 мая с горечью и тоской".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан.

По его словам, отныне 8 мая не будет отмечено в памяти истории Азербайджана как день оккупации Шуши: "Мы, как нация, народ, больше не будем с большой печалью вспоминать падение Шуши и ее оккупацию. Как сказал исполнивший завещание отца победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: "Шуша, ты свободна", "Шуша, ты наша". Сегодня наша Шуша уже в надежных руках".

Депутат отметил, что политическое и историческое значение Шуши для азербайджанского народа очень велико: "Шуша также богата памятниками культуры. Хочу отметить, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 7 мая Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана. Кроме того, в ближайшие дни в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в культурной столице страны - Шуше пройдет музыкальный фестиваль "Хары Бюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева. А в ближайшее время президенты Азербайджана и Турции совершат совместный визит в Шушу. Скоро мы станем свидетелями открытия Генерального консульства Турции в Шуше".

Р. Гасан подчеркнул, что в Шуше сейчас быстрыми темпами идет реконструкция: "Скоро наши переселенцы вернутся на историческую родину. Столица Азербайджанской культуры, земля Хары-бюльбюль - ты свободна! С днем рождения, моя Шуша! Шуша наша, Шуша свободна и останется нашей!"