Спикер парламента Латвии: Была рада посетить Карабах

Рада посетить Карабахский регион.

Рада посетить Карабахский регион Азербайджана.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявила спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

"Мне действительно приятно посетить вашу прекрасную страну. И я очень рада, что вчера у нас была возможность вместе с председателем латвийско-азербайджанской группы дружбы и депутатами парламента Азербайджана посетить Карабах и своими глазами увидеть последствия этого очень резкого изменения истории вашей страны. Мы также посетили город Шуша",- сказала она.