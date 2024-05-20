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Спикер парламента Латвии: Была рада посетить Карабах 

Спикер парламента Латвии: Была рада посетить Карабах  Рада посетить Карабахский регион.
Карабах
20 мая 2024 г. 13:41
Спикер парламента Латвии: Была рада посетить Карабах 

Рада посетить Карабахский регион Азербайджана.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции в Баку заявила спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

"Мне действительно приятно посетить вашу прекрасную страну. И я очень рада, что вчера у нас была возможность вместе с председателем латвийско-азербайджанской группы дружбы и депутатами парламента Азербайджана посетить Карабах и своими глазами увидеть последствия этого очень резкого изменения истории вашей страны. Мы также посетили город Шуша",- сказала она.

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Версия на английском языке Speaker of Saeima: ‘I was glad to visit Azerbaijan’s Karabakh’
Версия на азербайджанском языке Latviya parlamentinin sədri: Qarabağa səfər etdiyimə görə şad oldum

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