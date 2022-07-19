Спецпредставитель президента: Мы являемся свидетелями большого возвращения в Карабах

Сегодня мы являемся свидетелями исторического события - Большого возвращения в Карабах, первого переселения жителей.

Сегодня мы являемся свидетелями исторического события - большого возвращения в Карабах, первого этапа переселения жителей.

Как передает Report, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджана по Зангиланскому району Вахид Гаджиев.

Он отметил, что сразу после войны по поручению президента в Карабахе и Восточном Зангезуре были начаты крупномасштабные восстановительные и строительные работы: "В Зангилане реализуются достаточно крупномасштабные инфраструктурные проекты - строятся железные и автомобильные дороги. Аэропорт будет введен в эксплуатацию в ближайшее время. В первую очередь, восстановлено село Агалы Зангиланского района, построенное по принципу умного села. В этом месяце 41 семья будет переселена в село Агалы. Переселения ожидаются и в последующие месяцы.

На сегодняшний день насчитывается 1 457 жителей села Агалы. Из них 1 357 человек изъявили желание вернуться в село.

Сегодня в село Агалы переселяются 10 семей из 58 человек. В общей сложности 201 человек переедет в течение следующих 5 дней".