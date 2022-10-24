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Азербайджанские сотрудники офиса UNDP посетили Шушу

Азербайджанские сотрудники офиса UNDP посетили Шушу Сотрудники Программы Развития ООН (UNDP) посетили Шушу.
Карабах
24 октября 2022 г. 10:24
Азербайджанские сотрудники офиса UNDP посетили Шушу

Азербайджанские сотрудники бакинского офиса Программы Развития ООН (UNDP) посетили Шушу.

Как передает Report, поездка организована по инициативе азербайджанских сотрудников этой организации 23 октября и носила частный характер. Сотрудники организации ознакомились с ходом восстановительных работ, достопримечательностями и памятниками архитектуры, а также совершили прогулку на Джыдыр дюзю.

С момента освобождения города, культурную столицу Азербайджана посетили тысячи гостей. Среди них, наряду с многочисленными официальными лицами и представителями различных общественных организаций, есть и многие граждане Азербайджана, включая тех, кто побывал в городе Шуша в качестве туристов.

Все больше и больше граждан Азербайджана получают возможность посетить освобожденные от оккупации территории страны. Как известно, туризм выбран одним из приоритетных направлений в рамках реконструкции и развития освобожденных территорий и ожидается, что поток посетителей будет неуклонно расти.

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Версия на английском языке Azerbaijani employees of UNDP office visit Shusha
Версия на азербайджанском языке UNDP ofisinin azərbaycanlı əməkdaşları Şuşaya səfər ediblər

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