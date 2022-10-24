Азербайджанские сотрудники офиса UNDP посетили Шушу

Сотрудники Программы Развития ООН (UNDP) посетили Шушу.

Азербайджанские сотрудники бакинского офиса Программы Развития ООН (UNDP) посетили Шушу.

Как передает Report, поездка организована по инициативе азербайджанских сотрудников этой организации 23 октября и носила частный характер. Сотрудники организации ознакомились с ходом восстановительных работ, достопримечательностями и памятниками архитектуры, а также совершили прогулку на Джыдыр дюзю.

С момента освобождения города, культурную столицу Азербайджана посетили тысячи гостей. Среди них, наряду с многочисленными официальными лицами и представителями различных общественных организаций, есть и многие граждане Азербайджана, включая тех, кто побывал в городе Шуша в качестве туристов.

Все больше и больше граждан Азербайджана получают возможность посетить освобожденные от оккупации территории страны. Как известно, туризм выбран одним из приоритетных направлений в рамках реконструкции и развития освобожденных территорий и ожидается, что поток посетителей будет неуклонно расти.