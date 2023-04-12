Погибший в результате армянской провокации Видади Залов похоронен

Завершилась церемония прощания с военнослужащим Азербайджанской армии Видади Заловым, который стал шехидов при предотвращении провокации армянской стороны.

Состоялись похороны военнослужащего армии Азербайджана Видади Залова, который стал шехидом при предотвращении провокации армянской стороны.

Как сообщает местное бюро Report, В.Залов похоронен на Аллее шехидов в поселке Сарай.

11:07

Завершилась церемония прощания с военнослужащим Азербайджанской армии Видади Заловым, который стал шехидом при предотвращении провокации армянской стороны.

Как сообщает местное бюро Report, сейчас тело шехида везут на Аллею шехидов поселка Сарай, где он будет похоронен.

На церемонии приняли участие члены семьи и родственники шехида, руководители районной исполнительной власти, правоохранительных органов, ведомств и организаций, а также представители общественности.

Отметим, что 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.