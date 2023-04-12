О нас

Погибший в результате армянской провокации Видади Залов похоронен

Погибший в результате армянской провокации Видади Залов похоронен Завершилась церемония прощания с военнослужащим Азербайджанской армии Видади Заловым, который стал шехидов при предотвращении провокации армянской стороны.
Карабах
12 апреля 2023 г. 11:40
Погибший в результате армянской провокации Видади Залов похоронен

Состоялись похороны военнослужащего армии Азербайджана Видади Залова, который стал шехидом при предотвращении провокации армянской стороны.

Как сообщает местное бюро Report, В.Залов похоронен на Аллее шехидов в поселке Сарай.

11:07

Завершилась церемония прощания с военнослужащим Азербайджанской армии Видади Заловым, который стал шехидом при предотвращении провокации армянской стороны.

Как сообщает местное бюро Report, сейчас тело шехида везут на Аллею шехидов поселка Сарай, где он будет похоронен.

На церемонии приняли участие члены семьи и родственники шехида, руководители районной исполнительной власти, правоохранительных органов, ведомств и организаций, а также представители общественности.

Отметим, что 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоÖtən gün erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan Vidadi Zalov dəfn olunub - YENİLƏNİB-2

Другие новости из категории

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 7 автомобилей миротворцев
12 апреля 2023 г. 10:55
В Физули обнаружены боеприпасы
ФотоВ Физули обнаружены боеприпасы
12 апреля 2023 г. 09:26
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 122 дня, требования остаются неизменными
ФотоЭкоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 122 дня, требования остаются неизменными
12 апреля 2023 г. 08:12
Caliber: Армения покусилась на нашу территориальную целостность и понесет ответственность за это
Caliber: Армения покусилась на нашу территориальную целостность и понесет ответственность за это
11 апреля 2023 г. 18:41
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 77 автомобилей миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 77 автомобилей миротворцев
11 апреля 2023 г. 17:40
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, требования участников остаются неизменными
ФотоЭкоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, требования участников остаются неизменными
11 апреля 2023 г. 15:48
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 121 день, требования остаются неизменными
Экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 121 день, требования остаются неизменными
11 апреля 2023 г. 08:08
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
10 апреля 2023 г. 14:28
На месте предполагаемого массового захоронения в селе Ашагы-Сеидахмедли будут проведены раскопки
На месте предполагаемого массового захоронения в селе Ашагы-Сеидахмедли будут проведены раскопки
10 апреля 2023 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi