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​​​​​​​Состоялась церемония открытия Турецко-Российского совместного мониторингового центра

​​​​​​​Состоялась церемония открытия Турецко-Российского совместного мониторингового центра 30 января Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра национальной обороны Турецкой Республики господин Юнус Эмре Ка
Карабах
30 января 2021 г. 18:10
​​​​​​​Состоялась церемония открытия Турецко-Российского совместного мониторингового центра

30 января Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра национальной обороны Турецкой Республики господин Юнус Эмре Караосманоглу приняли участие в церемонии открытия Турецко-Российского совместного мониторингового центра, построенного на территории освобожденного от оккупации Агдамского района.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

С участием министра обороны Азербайджана, заместителя министра обороны Российской Федерации и заместителя министра национальной обороны Турецкой Республики была перерезана лента, символизирующая открытие центра.

Участники церемонии были подробно проинформированы о территории развертывания совместного центра, в том числе находящихся здесь административных, служебных и жилых помещениях модульного типа в соответствии с генеральным планом.

Затем гости ознакомились с мониторинговым центром и брифинг-залом на территории. Они были кратко проинформированы о предназначении, деятельности, обязанностях и задачах совместного центра. Было отмечено, что основной целью центра, развернутого на территории Агдамского района, является контроль за выполнением пунктов трехстороннего заявления, подписанного Президентом Азербайджанской Республики, Президентом Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, и достигнутых договоренностей.

После короткого брифинга гости посетили строевой плац центра. После исполнения государственных гимнов Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Турецкой Республики состоялась встреча с личным составом центра.

Выступая на мероприятии, министр обороны Азербайджана генерал-полковник З.Гасанов выразил надежду на то, что совместный центр внесет свой вклад в обеспечение долгосрочного мира в регионе, и пожелал успехов личному составу центра в дальнейшей деятельности.

Выступившие на мероприятии заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.Фомин и заместитель министра национальной обороны Турецкой Республики Ю.Э.Караосманоглу поблагодарили азербайджанскую сторону за проделанную работу и созданные условия для осуществления совместным центром деятельности в полном объеме. Было отмечено, что в результате совместной деятельности центр достойно справится с обязанностями и задачами, стоящими перед ним, обеспечит мир и стабильность в регионе.

Затем участники церемонии ознакомились с инфраструктурой, созданной на территории центра, осмотрели помещения модульного типа, оборудованные для личного состава. Было сообщено, что здание центра и расположенные на территории центра общежитие, тренажерный зал, столовая, банно-прачечный комплекс, медицинский пункт модульного типа оснащены необходимым оборудованием, мебелью, линиями коммуникации, отопительной системой, водопроводом, линиями электропередачи и другими средствами. На территории имеется автостоянка.

После ознакомления с центром, гости пообедали вместе с личным составом.

Мероприятие завершилось посадкой деревьев на Аллее турецко-российской дружбы, после чего было сделано групповое фото.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Birgə Monitorinq Mərkəzinin sülhə töhfə verəcəyinə ümid edir

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