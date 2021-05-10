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Сегодня Сергей Лавров совершит визит в Азербайджан

Сегодня Сергей Лавров совершит визит в Азербайджан Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетит в Баку
Карабах
10 мая 2021 г. 01:33
Сегодня Сергей Лавров совершит визит в Азербайджан
Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетит в Баку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, у него запланирован ряд встреч по обсуждению обстановки в Карабахе, он пробудет в азербайджанской столице до вторника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на встречах с руководством Азербайджана предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене. "Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - подчеркнула она.

Ранее, российский министр посетил Ереван, где был принят армянским коллегой Арой Айвазяном и и.о. премьер-министра республики Николом Пашиняном.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov bu gün Azərbaycana səfər edəcək

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