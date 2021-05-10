Сегодня Сергей Лавров совершит визит в Азербайджан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетит в Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетит в Баку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, у него запланирован ряд встреч по обсуждению обстановки в Карабахе, он пробудет в азербайджанской столице до вторника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на встречах с руководством Азербайджана предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене. "Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - подчеркнула она.

Ранее, российский министр посетил Ереван, где был принят армянским коллегой Арой Айвазяном и и.о. премьер-министра республики Николом Пашиняном.