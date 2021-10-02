Сегодня день памяти полковника-лейтенанта Орхана Акперова

Сегодня день памяти героя Отечественной войны, полковника-лейтенанта Азербайджанской армии Орхана Акперова.

Сегодня день памяти героя Отечественной войны, полковника-лейтенанта Азербайджанской армии Орхана Акперова.

Как передает Report, он погиб год назад.

Акперов Орхан Надир оглу родился 12 декабря 1982 года в Билясуварском районе в семье интеллигентов. По окончании средней школы поступил в Азербайджанскую высшую военную школу им. Гейдара Алиева. С 2005 года занимал различные воинские должности. С января 2020 и до своей гибели был командиром №-ской воинской части.

Активно участвовал в апрельских боях 2016 года и в боях на Товузском направлении в 2020 году. Принимал участие в Отечественной войне, начавшейся в сентябре 2020 года. В боях проявил большой героизм, уничтожил более 200 солдат, несколько машин противника, полного оружия и боеприпасов. 2 октября 2020 года О.Акперов погиб от пули снайпера в боях на Физулинском направлении. Похоронен в Билясуваре.

За время военной службы О.Акперов был награжден юбилейной медалью "90-летие Вооруженных сил Азербайджанской Республики (1918-2008)", медалью "За безупречную службу" 3-й степени, медалью "За безупречную службу" 2-й степени, юбилейной медалью "95-летие Вооруженных сил Азербайджанской Республики (1918-2013)".

Соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева О.Акперову посмертно присвоено звание "Герой Отечественной войны", вручены медали "За Родину" и "За освобождение Физули".

Был женат, остались двое детей.