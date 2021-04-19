Самед Сеидов обвинил ПАСЕ в нанесении вреда мирному процессу

"Попытка вынести вопрос армянских "военнопленных" на обсуждение в ПАСЕ, без знания деталей, может только навредить мирному процессу между двумя странами"

"В ПАСЕ есть те, кто пытается навредить установлению мира между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов во время выступления на весенней сессии, которая сегодня начала свою работу.

"Мы должны наладить диалог со странами на уровне ПАСЕ. То есть мы должны говорить со странами, а не о странах. В ПАСЕ предпринимаются попытки указать неправильный путь путем обсуждения некоторых вопросов. Попытка вынести вопрос армянских "военнопленных" на обсуждение в ПАСЕ, без знания деталей, может только навредить мирному процессу между двумя странами".