Рзаев: Турция продемонстрировала, что хочет быть арбитром справедливости

"В вопросе нарушения режима прекращения огня со стороны Армении на государственной границе с Азербайджаном необходимо понять, кто заинтересован в этом"

"В вопросе нарушения режима прекращения огня со стороны Армении на государственной границе с Азербайджаном необходимо понять, кто заинтересован в этом. Так, можно предположить, что в самой Армении и за ее пределами есть силы, которые хотят избавиться от Никола Пашиняна".

Об этом Report заявил азербайджанский политолог Тураб Рзаев.

По его словам, в этом могли быть заинтересована и сама власть, которая хотела дать понять своим оппонентам и народу, что война может вспыхнуть в любой момент, что уход Пашиняна не исключит такой сценарий развития событий.

"Кроме того, в этом могли быть заинтересованы отдельные страны МГ ОБСЕ, которые хотят ослабить роль России в вопросе урегулирования. То есть, целью может служить как выведение региона из монополии Росси и Турции, так и ослабление Азербайджана", - сказал он.

Эксперт также добавил, что присутствие Турции в регионе крайне важно с точки зрения нивелирования подобных провокационных случаев.

"Кроме того, мы не знаем, насколько нейтральной будет позиция США и ЕС, а Франция и вовсе открыто демонстрирует проармянскую позицию. Турция до войны, а затем и в ходе боевых действий, и по их завершении показала, что она хочет быть справедливым арбитром, выступающим за мир",- сказал он.

Т. Рзаев также подчеркнул, что в этой связи важным звеном является участие турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом центре.

"Это позволит исключить случаи напряженности в отношениях Азербайджана, Турции и России. Таким образом, атмосфера войны в регионе постепенно превратится в атмосферу мира и сотрудничества. Это важно с точки зрения геополитики региона", - заключил он.