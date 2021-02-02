Армения нарушила режим прекращения огня в Газахском направлении границы

Армяне открыли пулеметный огонь по погранично-боевому пункту ГПС Азербайджана

Армяне продолжают провокации на госгранице Азербайджанской Республики с Арменией.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.

2 февраля около 05:00 подразделения вооруженных сил Армении, расположенные на территории оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, нарушили режим прекращения огня 20 раз, открыв пулеметный огонь по погранично-боевому пункту Государственной пограничной службы Азербайджана, осуществляющему оборону и охрану государственной границы в этом же направлении.