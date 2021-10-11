Российский политолог: Армения всегда занималась уничтожением территорий Карабаха

Российский политолог: Армения всегда занималась уничтожением территорий Карабаха

Армянская сторона на протяжении почти 30 лет разграбляла оккупированные территории Азербайджана, который, освободив их, начал активно восстанавливать.

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

"Факт восстановления территории Карабаха говорит о том, что они были в чужих руках, в руках оккупантов. Армянская сторона не только не развивала, но и даже не пыталась сохранить эти земли в том виде, в котором она захватила их. Они занимались разграблением и уничтожением территорий. Это является наглядным примером того, кому принадлежат территории, о которых так долго говорили на различных переговорах. Свои территории так не уничтожают, как это сделала армянская сторона. А сегодня Азербайджан демонстрирует, чьи это территории, инвестируя их и развивая", - заявил А. Перенджиев.

Комментируя роль Азербайджана в восстановительном процессе региона после войны, российский политолог отметил, что Азербайджан, несмотря на многочисленные разрушения армянами мечетей, всегда показывает, что он является мультикультуральной страной и "не воюет с храмами и религиями".