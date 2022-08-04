Российский политолог: Армения пытается спровоцировать ссору между Азербайджаном и Россией

Армения провоцирует ссору между Азербайджаном и Россией.

Армения пытается спровоцировать ссору между Азербайджаном и Россией и развязать войну.

Об этом российскому бюро Report заявила российский политолог, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова.

По ее словам, Армения своими провокациями пытается внести раздор между Азербайджаном и Россией - вынудить Баку обвинить Москву в недостаточном давлении на Ереван из-за невыполнения всех условий трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года .

"Это может стать источником недоверия между двумя странами, и, в конечном итоге, привести к развязыванию войны - чтобы российские солдаты воевали за армянские интересы", - заявила Гревцова.

Она также отметила, что устроив провокацию в Карабахе, армяне хотят добиться каких-то преференций для себя, однако масштабной войны ожидать не стоит. "Армяне боятся азербайджанской армии. Они видели, как быстро Азербайджан вернул свои земли, в случае войны, армяне ее точно поиграют", - заявила она.