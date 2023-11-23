Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Лачыне

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на 18 наблюдательных постах на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики.

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост.

Как сообщает Report, об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

"В рамках оптимизации системы наблюдения в течение суток свернут один наблюдательный пост РМК в Лачынском районе", — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что всего с 19 сентября свернуто 12 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.

Срок пребывания российских миротворцев составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.