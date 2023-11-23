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Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Лачыне

Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Лачыне Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на 18 наблюдательных постах на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики.
Карабах
23 ноября 2023 г. 21:10
Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Лачыне

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост.

Как сообщает Report, об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

"В рамках оптимизации системы наблюдения в течение суток свернут один наблюдательный пост РМК в Лачынском районе", — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что всего с 19 сентября свернуто 12 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.

Срок пребывания российских миротворцев составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya sülhməramlı kontingenti Laçında daha bir müşahidə məntəqəsini ləğv edib

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