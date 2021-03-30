Российские миротворцы обеспечили доставку 80 тонн груза в Кельбаджар

Всего при содействии российских миротворцев было перевезено более 1600 тонн груза

Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, освобожденными Азербайджаном от армянской оккупации в ходе Отечественной войны в 2020 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны России.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов одиннадцатая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Ханкенди – Суговушан – Кельбаджар и доставила 80 тонн груза в Кельбаджарский район. В том числе – электрооборудование, строительное оборудование и материалы.

Всего при содействии российских миротворцев одиннадцатью колоннами автомобильной техники было перевезено более 1600 тонн груза.

Содействие оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения Азербайджана, Армении и России от 9 ноября прошлого года.