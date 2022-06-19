Экс-резидент-координатор ООН: Я впечатлен скоростью работ, которая ведется на освобожденных территориях

Азербайджан подошел к вопросу разминирования очень прогрессивно, креативно и позитивно.

Азербайджан подошел к вопросу разминирования очень прогрессивно, креативно и позитивно.

Об этом сказал Report бывший резидент-координатор ООН в Украине Фрэнсис О'Доннелл.

По его словам, это действительно очень серьезная проблема, которая оказывает влияние на людей поколениями.

"Я очень впечатлен скоростью, с которой правительство Азербайджана ведет работы по реконструкции инфраструктуры, дорог, школ и многого другого. Я также очень впечатлен стратегическим планом по которому ведется работа и тем, как все это реализуется", - сказал он.

Он также отметил, сто ему "очень нравятся слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о восстановлении Карабаха и превращении его в рай и пример всему миру", - сказал он, добавив, что Азербайджан на верном пути.