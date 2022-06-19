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Экс-резидент-координатор ООН: Я впечатлен скоростью работ, которая ведется на освобожденных территориях

Экс-резидент-координатор ООН: Я впечатлен скоростью работ, которая ведется на освобожденных территориях Азербайджан подошел к вопросу разминирования очень прогрессивно, креативно и позитивно.
Карабах
19 июня 2022 г. 16:31
Экс-резидент-координатор ООН: Я впечатлен скоростью работ, которая ведется на освобожденных территориях

Азербайджан подошел к вопросу разминирования очень прогрессивно, креативно и позитивно.

Об этом сказал Report бывший резидент-координатор ООН в Украине Фрэнсис О'Доннелл.

По его словам, это действительно очень серьезная проблема, которая оказывает влияние на людей поколениями.

"Я очень впечатлен скоростью, с которой правительство Азербайджана ведет работы по реконструкции инфраструктуры, дорог, школ и многого другого. Я также очень впечатлен стратегическим планом по которому ведется работа и тем, как все это реализуется", - сказал он.

Он также отметил, сто ему "очень нравятся слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о восстановлении Карабаха и превращении его в рай и пример всему миру", - сказал он, добавив, что Азербайджан на верном пути.

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Версия на английском языке Former UN Resident Coordinator: Azerbaijan has progressive approach to demining
Версия на азербайджанском языке BMT-nin keçmiş rezident əlaqələndiricisi: "Azərbaycan minatəmizləməyə mütərəqqi yanaşır"

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