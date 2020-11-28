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Репортаж Associated Press о тяжелых последствиях ракетной атаки на Гянджу

Репортаж Associated Press о тяжелых последствиях ракетной атаки на Гянджу Агентство Associated Press распространило репортаж о тяжелых последствиях ракетной атаки на Гянджу со стороны Армении во время ее военной агрессии против Азербайджана.
Карабах
28 ноября 2020 г. 22:14
Репортаж Associated Press о тяжелых последствиях ракетной атаки на Гянджу

Агентство Associated Press распространило репортаж о тяжелых последствиях ракетной атаки на Гянджу со стороны Армении во время ее военной агрессии против Азербайджана.

Как передает Report, в репортаже отведено место разрушениям, нанесенным ракетным обстрелом, а также мнениям людей, потерявших близких.

Сообщается, что на улице Мухтара Гаджиева в городе Гянджа были обрушены здания, люди и автомобили остались под завалами. Люди приносят сюда цветы, игрушки в память о погибших мирных жителях, в том числе детях.

Жительница Шаира Гулиева оплакивает своего 13-летнего племянника Артура Маякова: "Это был очень талантливый мальчик, полный любви к жизни. В чем виноваты эти дети? Столько людей умерло. Только на нашей улице погибли 14 человек. Почему мировая общественность закрывает на это глаза?".

Другая жительница Тезегюль Шахназарова говорит, что в результате атаки она потеряла сына, невестку и внука.

В репортаже сообщается, что в ночь на 17 октября в результате ракетного обстрела второго по величине города Азербайджана - Гянджи погибли и получили ранения много людей. Артур Маяков в результате этой атаки был тяжело ранен, но позже скончался в больнице. Он родился в 2007 году в России.

Официальные лица Азербайджана заявляют, что в результате удара ракетного SCUD по Гяндже были разрушены или серьезно повреждены жилые здания. Извлечение тел и раненых из-под завалов заняло несколько часов. В своем обращении к народу Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением и заявил, что ответственность за это несет руководство Армении.

В репортаже представлена информация об армяно-азербайджанском конфликте. Было отмечено, что конфликт, вспыхнувший в конце сентября, завершился две недели назад. Это событие отмечалось в Баку как большая победа.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Associated Press” ermənilərin Gəncəyə raket hücumunun nəticələrini işıqlandırdı

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