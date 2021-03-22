Разрушенные армянскими вандалами исторические памятники Туга

Армяне где могли сняли, где могли стерли кресты с албанских церквей и изобразили свои, пытаясь выдать эти храмы за свои

"До оккупации азербайджанцы составляли подавляющее большинство населения Туга".

Об этом Report сообщил ученый-историк Назим Тапдыгоглу.

По его словам, находящиеся в селе Туг Ходжавендского района историко-архитектурные памятники, можно сказать, подверглись геноциду: "В Туге, как и на других освобожденных от оккупации территориях, наши храмы, в частности, албанские, были арменизированы. Армяне где могли сняли, где могли стерли кресты с албанских церквей и изобразили свои, пытаясь выдать эти храмы за свои. Они изменили даже наши топонимы".

Историк подчеркнул, что село Туг - исконно азербайджанская, древняя земля: "Туг - одно из наших древнейших сел. В настоящее время здесь никто не живет, но до оккупации в селе проживало более 2 тысяч жителей. 1400 из них были азербайджанцами, а остальные - армянами. Здесь действовала школа, насчитывавшая порядка 135 лет. Вплоть до оккупации в школе велись занятия.

Эта школа была возведена одним из авторов "Карабахнаме" Мир Мехти Хазани. Он похоронен в этом селе. Школа взрастила многих видных деятелей. Среди них Худадат бек Мелик-Асланов, Джавад бек Еганов и другие представители интеллигенции".

По словам историка, крепость Ктиш возведена в средневековом архитектурном стиле: "В летописях IX века упоминается о том, что бабекиды-хуррамиты, переправившись через реку Араз, вступили в бой с иноземными захватчиками на территории села Туг. В этом селе проживало много выдающихся родов - Меликаслановы, Егановы, Асланбейли, Селимбековы, Джафаровы, Велиушагы и другие".

Видео: Вугар Ханларов

Монтаж: Реван Новрузов