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Рамиль Усубов: Завершается демаркация и делимитация границ с Арменией

Рамиль Усубов: Завершается демаркация и делимитация границ с Арменией Азербайджан является инициатором, гарантом мира на Кавказе
Карабах
6 мая 2021 г. 10:24
Рамиль Усубов: Завершается демаркация и делимитация границ с Арменией
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"Весь процесс находится под контролем президента, который точно знает, что, как и когда делать. Значит, нет причин для беспокойства".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Рамиль Усубов, комментируя исполнение положений Заявления от 10 ноября.

Секретарь Совета безопасности напомнил, что с подписания заявления уже минуло 6 месяцев и добавил, что рано говорить об идеальном течении всего процесса: "Успешно работают соответствующие государственные структуры, ответственные за реализацию определенной президентом стратегии действий по обеспечению устойчивой безопасности на освобожденных территориях. Завершается демаркация и делимитация границ. Азербайджан создает на территории военную инфраструктуру, объекты, являющиеся одними из самых совершенных в мире. Существующий между президентами Азербайджана, России и Турции формат оперативного и эффективного сотрудничества по этому вопросу продолжается и в деятельности Мониторингового центра мониторинга в Агдаме".

Однако, отметил Р.Усубов, многое еще предстоит сделать: "Наши граждане, а также общественность зарубежных стран, чутко реагирующая на эту ситуацию, должны быть совершенно уверены, что железный кулак, решимость Ильхама Алиева проявляются и в этом процессе. Не идут на уступки и не игнорируют даже крупицу национальных интересов Азербайджана".

"В Заявлении от 10 ноября есть девять положений. Азербайджан верен своей подписи и всем взятым на себя обязательствам. Есть один момент, которого всегда касается господин президент - сегодня Азербайджан является инициатором, гарантом мира на Кавказе. Как мы готовы обеспечить безопасное проживание на своей территории граждан армянской национальности, так мы готовы и внести вклад в благосостояние армянского населения ради интересов региона. Именно это и является одним из уникальных лидерских качеств президента Ильхама Алиева", - добавил генерал-полковник Р.Усубов.

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Версия на английском языке Ramil Usubov: Demarcation and delimitation of borders with Armenia is coming to an end
Версия на азербайджанском языке Ramil Usubov: "Ermənistanla sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası yekunlaşır"

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