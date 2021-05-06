Рамиль Усубов: Завершается демаркация и делимитация границ с Арменией

Азербайджан является инициатором, гарантом мира на Кавказе

"Весь процесс находится под контролем президента, который точно знает, что, как и когда делать. Значит, нет причин для беспокойства".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Рамиль Усубов, комментируя исполнение положений Заявления от 10 ноября.

Секретарь Совета безопасности напомнил, что с подписания заявления уже минуло 6 месяцев и добавил, что рано говорить об идеальном течении всего процесса: "Успешно работают соответствующие государственные структуры, ответственные за реализацию определенной президентом стратегии действий по обеспечению устойчивой безопасности на освобожденных территориях. Завершается демаркация и делимитация границ. Азербайджан создает на территории военную инфраструктуру, объекты, являющиеся одними из самых совершенных в мире. Существующий между президентами Азербайджана, России и Турции формат оперативного и эффективного сотрудничества по этому вопросу продолжается и в деятельности Мониторингового центра мониторинга в Агдаме".

Однако, отметил Р.Усубов, многое еще предстоит сделать: "Наши граждане, а также общественность зарубежных стран, чутко реагирующая на эту ситуацию, должны быть совершенно уверены, что железный кулак, решимость Ильхама Алиева проявляются и в этом процессе. Не идут на уступки и не игнорируют даже крупицу национальных интересов Азербайджана".

"В Заявлении от 10 ноября есть девять положений. Азербайджан верен своей подписи и всем взятым на себя обязательствам. Есть один момент, которого всегда касается господин президент - сегодня Азербайджан является инициатором, гарантом мира на Кавказе. Как мы готовы обеспечить безопасное проживание на своей территории граждан армянской национальности, так мы готовы и внести вклад в благосостояние армянского населения ради интересов региона. Именно это и является одним из уникальных лидерских качеств президента Ильхама Алиева", - добавил генерал-полковник Р.Усубов.