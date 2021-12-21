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Рамиль Усубов: 2021 год считается неотъемлемой частью и продолжением периода Победы

Рамиль Усубов: 2021 год считается неотъемлемой частью и продолжением периода Победы "На мой взгляд, историческая победа в Отечественной войне - пожалуй, единственное событие, в котором наши граждане, независимо от их положения, политической принадлежности, национальных и религиозных взглядов, не имеют иной позиции. Естественно, что азерб
Карабах
21 декабря 2021 г. 07:37
Рамиль Усубов: 2021 год считается неотъемлемой частью и продолжением периода Победы

"На мой взгляд, историческая победа в Отечественной войне - пожалуй, единственное событие, в котором наши граждане, независимо от их положения, политической принадлежности, национальных и религиозных взглядов, не имеют иной позиции. Естественно, что азербайджанский народ живет высоким духом исторической Победы, продолжением великих впечатлений от него".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

По словам секретаря Совета безопасности Азербайджана, урегулирование двухвекового конфликта под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева - уникальное историческое событие. "С этой точки зрения, я и наверное все наши граждане - считаю 2021 год неотъемлемой частью и продолжением периода Победы", - сказал Р.Усубов.

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Версия на азербайджанском языке Ramil Usubov: “2021-ci ili məhz Zəfər dövrünün tərkib hissəsi, davamı kimi qəbul edirik”

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