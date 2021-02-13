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Рабочая группа обсудила вопросы по разминированию освобожденных территорий

Рабочая группа обсудила вопросы по разминированию освобожденных территорий Состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межуправленческого центра при Координационном штабе, созданном Президентом Азербайджана для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.
Карабах
13 февраля 2021 г. 19:25
Рабочая группа обсудила вопросы по разминированию освобожденных территорий

Состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межуправленческого центра при Координационном штабе, созданном Президентом Азербайджана для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.

Как передает Report, присутствовавший на заседании Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов подробно рассказал о работе, которую проводит агентство, руководствуясь поручениями Президента.

На заседании наряду с соответствующими структурами, являющимися членами рабочей группы, приняли участие руководящие лица ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", которые реализуют инфраструктурные проекты на освобожденных территориях.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərin minalardan təmizlənməsi məsələləri müzakirə edilib

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