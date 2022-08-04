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Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России

Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России Президент Владимир Путин в преддверии встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил обострение ситуации в регионе на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Карабах
4 августа 2022 г. 16:09
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
Владимир Путин

Президент Владимир Путин в преддверии встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил обострение ситуации в Карабахе на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне," - заявил Песков. По его словам, также была обсуждена ситуация, связанная с обострением ситуации в регионе [Южного Кавказа].

В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава СВР Сергей Нарышкин.

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Версия на английском языке Vladimir Putin discusses Karabakh with members of Security Council
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə Qarabağı müzakirə edib

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