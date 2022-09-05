Путин и Пашинян обсудят реализацию трехсторонних договоренностей

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, на встрече в рамках Владивостокского экономического форума лидеры обсудят реализацию трехсторонних договоренностей.

"Россия продолжает всемерное содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехсторонних договоренностей лидеров", сказал помощник президента РФ.