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Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Карабаха.
Карабах
8 августа 2022 г. 20:04
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Карабаха.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в информации, размещенной на сайте Кремля.

"Обсуждены вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. В этом контексте подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в информации.

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Версия на английском языке Putin, Pashinyan discuss situation on Armenia-Azerbaijan border 
Версия на азербайджанском языке Putin və Paşinyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyəti müzakirə edib

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