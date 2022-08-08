Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Карабаха.

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Карабаха.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в информации, размещенной на сайте Кремля.

"Обсуждены вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. В этом контексте подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в информации.