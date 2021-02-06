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Прошедшим курс по разминированию сотрудникам МЧС вручены сертификаты

Прошедшим курс по разминированию сотрудникам МЧС вручены сертификаты Церемония вручения прошла в административном здании Карабахского регионального центра МЧС
Карабах
6 февраля 2021 г. 13:42
Прошедшим курс по разминированию сотрудникам МЧС вручены сертификаты

Пятеро сотрудников Войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) успешно завершили очередной курс по очистке и обезвреживанию мин (курсы по разминированию).

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, курсы были проведены специалистами по разминированию Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

Целью курса, организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, было усовершенствование знаний и навыков сотрудников по очистке и обезвреживанию мин.

По окончании курса, который проходил с 6 января по 4 февраля, сотрудникам МЧС были вручены сертификаты.

В церемонии вручения, прошедшей в административном здании Карабахского регионального центра МЧС, приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, руководитель минно-розыскной группы Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации полковник Алексей Завицкий и другие ответственные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in bir qrup əməkdaşı minatəmizləmə kursunu başa vurub

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