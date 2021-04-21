Призыв еврокомиссара: Конфликт исчерпан, пора мириться

"Я посылаю месседж обеим странам. Конфликт исчерпан, пора мириться".

"Я посылаю месседж обеим странам. Конфликт исчерпан, пора мириться".

Как сообщает французское бюро Report, такое мнение высказала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович во время выступления на весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Она отметила, что Азербайджан и Армения вступили в постконфликтный этап: "Между двумя странами уже достигнуто соглашение. Пришло время двигаться вперед. Наш институт имеет большой опыт в области постконфликтного периода. Вместе со всеми своими сотрудниками я готова оказать обеим странам свою помощь в этом деле".