Президент принял Масима Мамедова в связи с назначением его спецпредставителем в Лачынском районе

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Как сообщает Report, глава государства выступил на приеме.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Вы назначаетесь на должность специального представителя Президента в Лачинском районе. Вам оказывается большое доверие. Уверен, что вы оправдаете это доверие.

Лачинский район является одним из крупнейших районов нашей страны. Район обладает большим потенциалом. Безусловно, бывшие вынужденные переселенцы, которые вернутся в Лачинский район, должны в Лачине жить комфортно, и это Азербайджанское государство обеспечит.

Лачинский район находился под оккупацией 28 лет, и за этот период оккупации, можно сказать, почти вся инфраструктура района была разрушена Арменией, был нанесен большой ущерб окружающей среде. В целом, в результате незаконной эксплуатации нашего лесного фонда были уничтожены, вырублены, разграблены и проданы армянами 60 тысяч гектаров леса. Большую его часть составляет лесной фонд Лачинского района.

Во время оккупации армяне проводили в Лачине политику незаконного заселения. Армяне, проживавшие за границей, были привезены как в город Лачин, так и в несколько сел и поселены там. Это считается военным преступлением в соответствии со всеми международными конвенциями. К сожалению, армянское государство до сих пор не привлечено к ответственности за это военное преступление.

Через несколько дней после оккупации города Шуша был оккупирован и Лачинский район. Это было большой трагедией для нашей страны, большой трагедией для лачинцев, и это была очередная грязная измена предательского тандема НФА-Мусават. Тандем НФА-Мусават стремился к власти, старался захватить ее любой ценой, и cдача, продажа земель Армении фактически была возможностью осуществить это грязное намерение. Они это оценивали так - считали, что если азербайджанский народ испытает большие потрясения, у них появятся дополнительные шансы. К сожалению, так и произошло. Оккупация города Шуша, а затем и Лачина вызвала в Азербайджане очень серьезный политический кризис. Воспользовавшись этой возможностью, предательский тандем НФА-Мусават незаконно захватил власть через месяц после оккупации Лачина, что открыло путь для еще больших трагедий. Менее чем через год - в апреле 1993 года был оккупирован Кяльбаджар, и, таким образом, была установлена географическая связь между территорией тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области и территорией Армении, и, конечно же, это стало главным условием поражения в первой Карабахской войне.

Мы вернули Лачин как на поле боя, так и политическими путями. Во время второй Карабахской войны освобождение Лачинского района от оккупации было одной из главных задач, и мы, фактически сражаясь, освободили южную часть Лачинского района. На поле боя были освобождены Гюлябирд и еще несколько сел, мы вышли на дорогу Лачин-Ханкенди. Именно в результате этой операции и в то же время освобождение города Шуша от армянских захватчиков фактически привели к капитуляции армянского государства. Руководство Армении, заявившее в свое время «Карабах - это Армения», было вынуждено смириться со своим поражением, и 10 ноября 2020 года Арменией был подписан акт о капитуляции. Другая часть Лачинского района - большая часть была освобождена уже политическими путями. Это наша великая историческая победа.

Должен особо отметить, что на протяжении многих лет переговоров посредники всегда проявляли какой-то особый подход к Лачинскому району, и Армения в целом считала возвращение Лачинского района Азербайджану неприемлемым. Хотя они не собирались уходить и из других районов. Теперь, спустя два с половиной года после войны, это стало более очевидным для всех. Международные посредники - бывшая Минская группа ОБСЕ - ведя переговоры, фактически пытались закрепить эту оккупацию. Теперь все стало ясно – это несправедливое и негативное отношение Франции к Азербайджану не случайно. Просто во время оккупации в какой-то степени хотели это прикрыть, проще говоря, хотели нас запутать. Но смотрите, на протяжении двух с половиной лет, прошедших с окончания войны - Второй Карабахской войны, какие против нас совершаются грязные действия, какие беспочвенные обвинения выдвигаются. То есть все это очевидно, в том числе целый ряд резолюций, принятых Европарламентом против Азербайджана, которые и вновь являются продуктом проармянской, взяточнической и антиазербайджанской группировки, и здесь ведущую роль играют французские депутаты. Естественно, мы это чувствовали и во время оккупации, но не до такой степени. Мы и представить себе не могли, что страны могут быть до такой степени лицемерными и лживыми. Они могут, смотря человеку в лицо, говорить одно, а за его спиной делать другое.

То есть за эти два с половиной года весь мир еще раз все увидел. В то же время антиазербайджанские силы увидели нашу несгибаемую волю. Никто не может повлиять на нашу волю. Никто не может говорить с нами языком ультиматума. Мы доказали это Армении во Второй Карабахской войне, мы доказывали это покровителям Армении в течение двух с половиной лет после войны. Мы победили их и еще раз показали всему миру, что мы добиваемся и будем добиваться того, чего хотим.

Таким образом, история Лачинского района, конечно же, во многих случаях должна служить примером. Отныне одной из главных задач для нас является как обеспечение безопасности Лачинского района, так и скорейшее возвращение туда бывших вынужденных переселенцев. Все инженерно-фортификационные работы Лачинского района вдоль границы с Арменией, можно сказать, находятся на стадии завершения. Проложены беспрецедентные в истории дороги, так, в Лачинском и Кяльбаджарском районах протяженность межсельских дорог исчисляется сотнями километров, в то же время проложены дороги, ведущие к военным позициям. Таким образом, сегодня в направлении азербайджано-армянской границы у нас очень выгодные позиции, укрепляемся на этих позициях и на этих позициях останемся. Конечно, по обеспечению безопасности Лачинского района предпринимаются и другие шаги, принимаются меры, и эти меры позволят нашим соотечественникам, которые вернутся туда, жить комфортно и безопасно.

Несмотря на то, что по окончании Второй Карабахской войны этот район перешел под наш контроль, город Лачин оставался вне нашего контроля. На то были объективные причины. Поскольку дорога из Армении в Карабах проходила через центр города Лачин. 9 ноября 2020 года в результате многочасовых телефонных разговоров с Президентом России в течение дня нам удалось обусловить возвращение и города Лачина Азербайджану. Для этого по моему настоянию в итоговое Заявление было включено строительство альтернативной дороги и указан срок. Однако несколько неопределенными выражениями было указано, что обсуждение этого вопроса будет вестись в течение трех лет. Однако как только закончилась Вторая Карабахская война я немедленно распорядился определить маршрут и все технические параметры новой дороги. Мы вскоре начали эту работу и выполнили ее за полтора года. То есть была построена новая дорога в обход города Лачин и она была готова к эксплуатации в начале августа прошлого года, а точнее, 2 августа. Мы передали командованию российских миротворческих сил сообщение о том, что им следует снять свои посты с прежнего маршрута и переместить на новую дорогу, а до 5 августа мы должны войти в город Лачин, села Забух и Сус. Представители карабахских армян, связавшиеся в то время с нашими представителями, просили дать им время, мол, до 25 августа мы сами решим эти вопросы, выселим незаконно проживающих армян из города Лачин, сел Забух и Сус, и, таким образом, вопрос легко найдет свое решение. Я не стал возражать против этого, то есть 20 дней не имеют такой большой разницы. Таким образом, в результате проведенных работ 25 августа оттуда были выселены все армяне, незаконно проживавшие в городе Лачин, селах Забух и Сус. 26 августа мы вернулись в села Забух, Сус и город Лачин. После этого я посетил город Лачин, поднял азербайджанский флаг в центре города и заявил, что отныне мы на этой нашей родной земле будем жить вечно.

Сразу же после этого было дано указание, не теряя времени, дать старт процессу восстановления города Лачин. Уже более двух лет, как ведутся работы по восстановлению Лачинского района, многие работы сделаны. Как вам известно, в Лачинском районе строится международный аэропорт. В этом регионе никогда не было аэропорта, и, определяя место расположения аэропорта, мы столкнулись с большими трудностями. Поскольку найти там ровное место для строительства взлетно-посадочной полосы не удалось. Мы строим международный аэропорт на всех горных территориях, территориях, окруженных горами, рассекая горы и проводя большие земляные работы. Аэропорт будет введен в эксплуатацию, наверное, в конце следующего года или в начале 2025 года.

Начат процесс восстановления дороги Кяльбаджар-Лачин. Я сам ехал из Кяльбаджара в Лачин на машине, и хотя расстояние не такое большое, дорога эта крайне трудная и опасная, пользоваться нынешней дорогой практически невозможно. Люди, жившие в тех регионах в советское время, прекрасно помнят, что дорога была очень трудной, во многих случаях это серпантинная дорога и она очень опасная. Поэтому мы заново строим эту дорогу, будет построено много тоннелей. В целом, большая часть наших тоннелей расположена в Кяльбаджарском и Лачинском районах, именно в том регионе, и длина тоннеля, проходящего под горой Муров, составит около 12 километров. Таким образом, мы открываем дорогу также из Гейгельского района в Восточный Зангезур. В то же время дорога Губадлы-Лачин также строится быстрыми темпами.

Таким образом, как только закончилась война, были начаты работы по восстановлению Лачинского района. А вот восстановление города Лачин ведется после 26 августа прошлого года. Хочу сообщить вам и азербайджанской общественности, что на первом этапе в городе Лачин строятся около 500 частных домов или восстанавливаются дома, разрушенные армянами. Ведется реконструкция или капитальный ремонт восьми многоэтажных жилых домов, строится более 30 общественных зданий. По моему указанию мы должны закончить все эти работы до конца этого года, это будет лишь только первый этап. Количество этих домов говорит о том, что к концу нынешнего года в городе Лачин будут жить тысячи людей и в этом году лачинцы вернутся в родной край.

В то же время в городе Лачин по линии Фонда Гейдара Алиева будет построена мечеть. Я лично заложил фундамент мечети будучи в Лачине, и наш религиозный храм будет построен в ближайшее время в очень красивом месте.

Параллельно с этим мы начали процесс полной перестройки сел Забух и Сус. В селе Забух разместится более 1000, в селе Сус – более 300 человек. Армяне, проживающие за границей, еще раз говорю, вместе с армянским государством, совершившим это преступление, обосновались в селе Забух, построили дома. В этих домах сейчас размещен личный состав наших воинских частей. Однако для жителей села Забух закладывается совершенно новое село.

Вместе с тем, должен сообщить, что я уже утвердил Генеральный план сел Гюлябирд и Горчу. На первом этапе в селе Гюлябирд предусматривается размещение 2400 человек, а в селе Горчу - 1300 человек. Таким образом, учитывая все эти приведенные мною цифры, каждый может видеть, что в ближайшем будущем – в текущем и следующем годах - мы разместим в Лачине примерно около 10 тысяч, а может и больше бывших вынужденных переселенцев. Также должен сообщить, что вся инфраструктура города Лачин строится заново – линии водопровода, канализации, электропередач; дороги. Внутренние дороги города Лачин строятся заново. Протяженность внутренних дорог примерно составляет более 50 километров. Привлекает внимание и архитектурный стиль города Лачин. Он станет не только одним из красивейших городов Азербайджана, но и в мировом масштабе, - если учесть, что в Лачине господствует завораживающая природа - имеются леса, горы, реки – то, он будет райским уголком.

Вот эти работы мы претворяем в жизнь, и это лишь только часть проделанной работы. На всех освобожденных землях мы сейчас ведем широкомасштабные строительные работы, и эти работы мы выполняем и будем выполнять за свой счет.

Вы, как мой спецпредставитель, должны уже немедленно приступить к работе, руководить всеми этими делами. Инфраструктурные проекты, конечно же, выполняются центральными органами исполнительной власти. В то же время вам следует внести конкретные дополнительные предложения по перспективному развитию Лачинского района, созданию рабочих мест, комфортному проживанию горожан. Потому что мы стараемся, чтобы работы шли параллельно во всех освобожденных районах. Поэтому, например, на первом этапе планируется построить по 3-4 поселка в каждом районе, при этом, конечно же, с условием включения и городов. Однако, если речь идет, например, о Лачинском районе, то в Лачинском районе утверждены названия всех сел, которые будут построены на первом этапе, и мы на этом этапе в некоторых местах сосредоточим жителей нескольких сел в одном месте. Поскольку это удобнее как для их проживания, так и в то же время для решения транспортных и логистических вопросов. В целом, не только в Карабахе и Восточном Зангезуре, но и в других наших регионах села располагались далеко друг от друга в горных районах, и это во многих случаях не совсем позволяло людям жить в комфортных условиях. То есть, это традиционно было устроено таким образом. Конечно, на освобожденных землях как сейчас, так и в будущем будет восстановлено каждое село. Однако Азербайджанское государство считает своим долгом собрать жителей близлежащих сел и создать для них благоприятные условия. То есть мы будем строить села городского типа, и я утвердил Генеральный план всех строящихся сел. При этом внешний вид сел также утвержден, и, еще раз говорю, будет очень красиво, как с точки зрения комфорта, так и архитектуры.

Конечно же, отныне защита окружающей среды в Лачинском районе должна быть на первом месте. Мы вернем бывших переселенцев, создадим инфраструктуру и там будут созданы рабочие места, будут созданы прекрасные возможности. Однако каждый бывший вынужденный переселенец, который вернется, должен знать, и вы, как мой представитель, должны знать, что мы обязаны защищать окружающую среду. Поскольку в некоторых районах нашей страны экологии наносится большой ущерб, ведутся незаконные работы, захватываются земли, вырубаются деревья и на их месте строятся дома, на землях сельскохозяйственного назначения строятся объекты, не имеющие к этому никакого отношения. То есть вы, как мой представитель, и все граждане должны знать, что есть правила и нормы, и никто ничего не может делать произвольно. Каковы правила, каковы законы, все должны им следовать. Не должно быть случаев посягательства на землю, уничтожения лесного фонда и других нежелательных ситуаций. То есть терпимость к этим ситуациям должна быть нулевой. Уверен, что все бывшие переселенцы, которые вернутся на свои исконные земли, будут жить с этой высшей целью. Государственные органы должны помогать им и контролировать их, чтобы все решалось и регулировалось по закону.

Мы, используя водные ресурсы Лачинского и Кяльбаджарского районов, создадим крупный источник энергии. Сейчас быстрыми темпами идет строительство гидроэлектростанций в Лачинском, Кяльбаджарском, Зангиланском и ряде других районов, мы получаем более 50 мегаватт энергии. Первая построенная станция была в деревне Гюлябирд, этот проект был реализован. В целом же поставлена задача, чтобы к концу этого года мощность гидроэлектростанций в освобожденных районах достигла 200 мегаватт, а в перспективе она должна достигнуть 500 мегаватт. Лачинский и Кяльбаджарский районы обладают большим потенциалом ветровой энергетики.

То есть все эти работы будут реализованы. Еще раз говорю, государство выполняет возложенные на него обязанности. Отныне, после этого назначения мои спецпредставители приступят к работе, можно сказать, практически в большинстве освобожденных районов. Только в Кяльбаджарском районе пока еще нет назначения, но и это будет. В то же время на этих территориях должен внедряться и внедряется еще и новый метод управления. В будущем это должно быть реализовано во всех других частях нашей страны в качестве новой модели управления. То есть это и большая работа по строительству, и вместе с тем новый метод управления. Уверен, что все это во многом будет способствовать всестороннему развитию не только освобожденных районов, но и нашей страны в целом. Вот в этом и заключаются мои поручения. Вы должны оправдать мое доверие.

Х Х Х

Специальный представитель: Уважаемый господин Президент, выражаю Вам признательность за оказанное мне высокое доверие. Хочу отметить, что, посещая освобожденные территории, видя там масштабные разрушения, совершенные армянскими варварами, я, как азербайджанец, не мог не испытывать глубокое потрясение. Несмотря на это, в то же время я стал свидетелем проводимых в этом регионе масштабных строительных работ, увидел, что там есть большая решимость. Под Вашим руководством азербайджанский народ полон решимости в скором времени восстановить эти территории, переселиться туда и вновь развивать их.

Хочу заверить Вас в том, что не пожалею сил для того, чтобы настойчиво выполнять все поставленные передо мной задачи и поручения. Главное - это то, что для меня большая честь добросовестно и честно служить Азербайджанскому государству и Вам, господин Президент. Благодарю.